Con el apoyo de los ciudadanos este 6 de junio, llevaremos al Congreso de Oaxaca las mejores propuestas: Marichuy Mendoza

-La salud, el acceso a la educación y a la seguridad, no son privilegios, son derechos que voy a defender desde la tribuna, resaltó la candidata.

Tuxtepec, Oaxaca.- Durante su visita a la comunidad de Bethania, Marichuy Mendoza, abanderada de la coalición PAN-PRI-PRD a la Diputación Local del distrito 02 Tuxtepec, refrendó a los ciudadanos su compromiso de continuar llevando al Congreso de Oaxaca las mejores propuestas legislativas, que se traduzcan en beneficios directos para las familias oaxaqueñas, en particular, a las zonas rurales que carecen de servicios básicos.

Marichuy Mendoza, destacó que defenderá desde la tribuna del Congreso local los derechos de cada ciudadano, principalmente el acceso a la salud, educación y seguridad, que se han visto afectados en los últimos años y que figuran entre las principales preocupaciones de los tuxtepecanos.

Durante su visita a la comunidad de Bethania, resaltó que una de sus propuestas es el incremento de las Participaciones Federales a los Ayuntamientos, mismo que estaría etiquetado para su estricto uso en obras de servicios básicos, cómo alumbrado público, drenaje y agua potable.

Asimismo, agradeció a las comunidades y colonias que le han otorgado su confianza y se han sumado al proyecto #UnDosTresPorOaxaca, por poseer las propuestas más cercanas a resolver las necesidades de la región.

