Aceptación de Encuentro Solidario preocupa a varios políticos: Lizeth Zárate

-Un mensaje de cambio verdadero se debe dar desde el Congreso Federal enfatizó la candidata a Diputada Federal.

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Para escuchar a la candidata a diputada federal por el PES Lizeth Zárate López, vecinos de La Noria se reunieron en un domicilio de la quinta privada de ese tradicional barrio, ahí la empresaria llamó a promover y defender el voto por el Partido Encuentro Solidario, debido a que es una fuerza emergente que ya preocupa a varios políticos, por lo que se debe vigilar las elecciones del próximo 6 de junio.

En el Andador Ébano de la unidad Primero de Mayo, la candidata Lizeth Zárate López, se reunió con vecinos de ese populoso sector, fue un encuentro en el que a la sombra de un árbol dialogaron sobre las propuestas que la empresaria incorporará a su agenda legislativa, asimismo, les agradeció la atención y los llamó a defender el voto por el PES.

Un mensaje de cambio verdadero se debe dar desde el Congreso Federal enfatizó Lizeth Zárate López ante vecinos de a colonia Jardín, en la casa de doña Sofía Daniela Álvarez, ubicada en la calle Flor de Limón, los colonos le expresaron sus principales necesidades, a garantizar en leyes nacionales, la empresaria les pidió un voto de confianza para el PES en las elecciones del próximo 6 de junio.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario