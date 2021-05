Pide Irineo Molina, candidato de MORENA, se revisen los fondos de financiamiento de campañas políticas en Tuxtepec

-En las recientes campañas electorales a la presidencia de Tuxtepec se han registrado varias propuestas o retos entre quienes se disputan el cargo.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – El candidato de Morena para presidente de Tuxtepec, Irineo Molina Espinoza, demandó que se investiguen los fondos de financiamiento y patrocinio de los contendientes en este proceso electoral 2021, tanto a los que buscan la presidencia como las diputaciones federal y local.

Planteó que las campañas en otros años han implicado gastos ostentosos, lo que en muchas ocasiones es motivo de cuestionamientos como ¿Cuál es el presupuesto de campañas –que empleo ese candidato-?, así como ¿Quién patrocina su movimiento de los candidatos?, manifestó.

Ante esa situación, lanzó su propuesta o reto al resto de sus adversarios al cargo de presidente de Tuxtepec y a los candidatos a las diputaciones.

Lamentó que, en esta campaña que por la pandemia de covid-19 se hace casa por casa para evitar aglomeraciones, otros candidatos todavía ocupen el acarreo de personas, lo que genera costos, y es por eso que Irineo Molina pide que se investiguen los fondos de financiamiento o patrocinio de los candidatos.

Pues, agregó, muchas veces entre adversarios se costean las campañas para crear una desestabilización electorera y confundir al ciudadano en el razonamiento de su voto.

Durante el proceso de campañas se ha destacado que los diferentes contendientes han lanzado una serie de restos a sus adversarios, como es el caso del candidato del PUP Cornelio Parra Montor, quien a través de su cuenta de Facebook presentó una prueba de antidoping con sus resultados negativos e invito a los demás a realizarse este análisis y hacerlo público, para que los ciudadanos conociesen quienes son sus representantes.

Irineo Molina Espinoza fue cuestionado sobre esta propuesta mientras realizaba un recorrido en el fraccionamiento Benito Juárez, mejor conocido como infonavit Las Limas, a lo que respondió: “No tengo ningún problema en realizarme la prueba, he sido un hombre limpio, honesto y trabajador y siempre me he identificado a la transparencia de información”.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario