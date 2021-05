Marcando el ritmo en Huautla

-Eviel visualiza el triunfo en todo el distrito de la Mazateca con Marco Carrasco en la diputación federal, Liz Concha en la Local y María Silvia Portillo en la municipal.

De la redacción

Huautla de Jiménez.- En una multitudinaria marcha que puso a temblar a los detractores del PRI y sus aliados, los candidatos de la Coalición “Va por México” Marco Antonio Carrasco, “Va por Oaxaca” Lizbeth Concha Ojeda, María Silvia Portillo candidata a la Presidencia Municipal de Huautla y líder estatal del PRI, caminaron por las calles de la comunidad natal de María Sabina para mostrar el músculo político y mandar un mensaje de unidad y de poder rumbo al seis de junio.

Ante la incrédula mirada de los pobladores que vieron pasar un contingente de algunas centenas de caminantes, la marcha recorrió las principales calles de la laberíntica ciudad y varias decenas se sumaron al contingente que se detuvo en el lugar escogido para un mitin político.

Ahí la militancia le mostró su respaldo a los candidatos y reconoció el trabajo del líder estatal del PRI Eviel Pérez Magaña que ha estado visitando todas las regiones en apenas un mes y está marcando el ritmo del priísmo estatal con sus visitas que activan a la militancia.

Ante cientos de simpatizantes del PRI, Eviel Pérez Magaña destacó el impulso del priísmo en Huautla y les pidió que se miren todos como una gran familia, porque “si la sangre hace parientes, la lealtad hace familias y nosotros somos una gran familia que vamos a caminar juntos al triunfo este seis de junio”.

Explicó que es muy importante votar por el PRI porque debemos regresarle a la sociedad el Seguro Popular, las Estancias Infantiles, los Comedores Comunitarios, los Apoyos a Madres Solteras, el Procampo y todo lo que nos han quitado.

Un voto por Marco Carrasco y Liz Concha, es un voto a favor de los que menos tienen, a favor del México institucional y democrático, un voto a favor del futuro de las niñas y niños de nuestro país al que le debemos heredar una nación de oportunidades y de posibilidades de estudio y desarrollo.

Por eso, dijo vamos en la ruta del triunfo, vamos a marcar la agenda electoral porque allá afuera ya se dieron cuenta que la mejor opción somos los priístas y sus aliados.–

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario