Gobernaré con honestidad y firmeza: Horacio Orozco Ortiz

-Tuxtepec necesita de todos para sacarlo del rezago en que se encuentra, señala el abanderado de Fuerza México a la presidencia municipal

Comunicado

Realizó recorridos por distintas colonias como; el Esfuerzo, Infonavit las Limas, Las Limas, Ingenio Adolfo López Mateo de Tuxtepec.

-Insiste en la realización de un debate entre aspirantes a la alcaldía

Tuxtepec, Oaxaca.- “Me comprometo a ser un presidente municipal cercano a la gente, que gobierne con honestidad y firmeza, siempre pensando en el beneficio de todas y de todos. Seré un presidente municipal que escuche y que sí solucione los problemas que lastiman a la gente”, afirmó el candidato del partido Fuerza por México, Horacio Orozco Ortiz.

Siguiendo con su campaña dando a conocer las acciones y programas que emprenderá una vez que tome el cargo de Presidente Municipal, Horacio Ortiz Orozco llamó a los tuxtepecanos a “sacar a Tuxtepec del rezago en el encuentra”, con unidad y proyectos claros.

Haremos que Tuxtepec despierte y para eso contamos con los siguientes días de campaña para poder hacer las cosas bien, ayúdenos a caminar, Tuxtepec necesita de todos, pero el cambio lo escribimos todos desde una política ciudadana con la participación de hombre y mujeres que como tú y como yo, se sienten agraviados por las malas administraciones, es tiempo de sumarte a la Fuerza y trabajar de la mano para construir un mejor Tuxtepec, desde las colonias y comunidades de nuestro municipio.

El candidato de Fuerza por México insistió en que se dé un debate entre todos los candidatos a la presidencia municipal de Tuxtepec, dijo que es su interés es que los aspirantes expongan públicamente sus propuestas y que la ciudadanía conozca las distintas propuestas, visiones y forma de trabajar que propone cada uno de los contendientes.

“El debate de ideas y propuestas es un ejercicio que abona a la democracia de los pueblos”, argumentó el candidato a la alcaldía Horacio Orozco Ortiz.

Tuxtepec se viste de rosa, este 6 de junio vota por Horacio Ortiz Orozco.

