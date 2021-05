Firma Lizeth Zárate carta compromiso “Dignitatis Humanae”, dentro del Pacto por la Mujer y la Vida

-Afirmó que el Partido Encuentro Solidario se ha posicionado como la mejor opción para un cambio verdadero

Oaxaca, Oaxaca.- Ante líderes religiosos, la candidata a Diputada Federal por el PES, Lizeth Zárate López, firmó la Carta Compromiso “Dignitatis Humanae”, dentro del Pacto por la Mujer y la Vida, propuesto por jóvenes quienes además piden promover políticas públicas en pro de la familia.

En su intensa campaña a pie, la candidata Lizeth Zárate López, volvió a la colonia Casa Blanca, en donde dialogó con más vecinos en promoción del voto ciudadano, dijo que el Partido Encuentro Solidario se ha posicionado como la mejor opción para un cambio verdadero y prometió ser una legisladora de tiempo completo para Oaxaca.

“La capacitación puede ser el activo más importante de una empresa, por lo que un trabajador bien preparado puede mejorar sus condiciones de vida”, afirmó Zárate López, esto lo dijo al ser invitada por el instituto de modas y alta costura Yakaitian, en sus talleres ubicados en la calle de Eucaliptos, en la colonia Reforma, agregó que garantizar la capacitación laboral es una de sus propuestas en su agenda legislativa.

Para escuchar a la candidata por el PES Lizeth Zárate López, vecinos de La Noria se reunieron en un domicilio de la quinta privada de ese tradicional barrio, la empresaria llamó a promover y defender el voto por el Partido Encuentro Solidario, debido a que es una fuerza emergente que ya preocupa a varios políticos, por lo que debemos vigilar las elecciones del 6 de junio.

