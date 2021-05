Desde el Congreso legislaré por el bien común de los tuxtepecanos: Pepe Villamil

-Este 6 de junio la victoria será de Nueva Alianza y de la ciudadanía, afirma el candidato a Diputado Local.

De la redacción

Tuxtepec, Oax.- “Legislaré con sentido humano y siempre buscando el bien común de los tuxtepecanos”, aseveró el candidato a la Diputación Local por el Distrito 02 con cabecera en Tuxtepec.

Durante su visita las colonias El Bosque, Nueva Era y la Granada el abanderado de Nueva Alianza invitó a sus habitantes a sumarse a su proyecto que afirmó es a largo plazo, por lo que su apoyo será fundamental para que Tuxtepec se desarrolle.

Tal y como lo ha hecho desde que inició su campaña proselitista caminando casa por casa, Pepe Villamil estuvo dando a conocer sus propuestas encaminadas a generar una gran Alianza por la Salud, por una mayor seguridad, por un desarrollo económico y por un buen gobierno.

“Por ti y por Tuxtepec seguiré trabajando, este 6 de junio la victoria es para Nueva Alianza, la victoria es para nuestro equipo, la victoria es de la ciudadanía”, expuso Pepe Villamil, candidato a la Diputación Local por Tuxtepec.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario