Con gran aceptación el Gobierno Municipal de Tuxtepec realizó el Primer Foro Apícola Municipal

-Sin abejas no habría alimentos.

Tuxtepec, Oax.- Cuidadores de abejas de la región de la Cuenca del Papaloapan participaron en el Primer Foro Apícola Municipal, con el objetivo de proteger y promover su papel en las prácticas agrícolas y ambientales.



En esta actividad los asistentes recibieron capacitación en temas sobre cómo administrar el cuidado de las abejas y la obtención de miel entre otros productos de una colmena, legislación y buenas prácticas.



El foro contó con la presencia de 15 productores apícolas además de estudiantes de diversas instituciones agrícolas tomando en cuenta las medidas sanitarias necesarias y con la responsabilidad que implica la reincorporación gradual a las actividades presenciales.



En fechas recientes el personal de la Secretaría de Agricultura e integrantes del Honorable Cuerpo de Bomberos de Tuxtepec y Protección Civil Municipal unieron esfuerzos en una capacitación sobre el manejo, control, rescate y reubicación de esta especie importante para el ecosistema.

Durante este Foto se explicó que “las abejas son mucho más que un pequeño insecto con el que los seres humanos compartimos el planeta, pues son las encargadas de polinizar vegetales en parcelas cercanas a sus colmenas, lo que contribuye a mejorar la biodiversidad, para que después, los polinizadores como pájaros, mariposas y murciélagos transporten el polen de flor en flor para fertilizar a las plantas.

Este proceso permite la germinación de semillas y el crecimiento de frutos, es decir, sin abejas no habría alimentos”.

