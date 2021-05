Cimbra Oaxaca el grito joven del triunfo de Villacaña

-Miles de integrantes de la Confederación Joven de México (CJM) se suman al proyecto que ganará el 6 de junio.

De la redacción

Oaxaca de Juárez, Oax., 21 de mayo de 2021.- Miles de integrantes de la Confederación Joven de México (CJM) cimbraron la capital oaxaqueña con el grito de respaldo al candidato a presidente municipal, Javier Villacaña Jiménez, quien refrendó su compromiso con la juventud para trabajar en equipo por el desarrollo de la ciudad.

Hombres y mujeres hicieron del encuentro una celebración de victoria adelantada para Villacaña Jiménez. “La Confederación está contigo porque sabemos de tu capacidad. Vamos a cuidar las urnas hasta hacerte edil Javier y vamos a estar hasta el final”, precisó el Secretario General, Francisco Ezquiel Cortés Hernández.

En una sola voz, jóvenes del CJM vitoreaban: “¡Javier presidente!, ¡Viva Javier!, y otros más aplaudían, en reconocimiento al trabajo hecho por años del aspirante del PRI, PAN y PRD y por ser la persona idónea para rescatar al municipio del abandono y atraso en el que se encuentra.

Al dirigir un mensaje, el candidato de “Va por Oaxaca” destacó que desde el primer día de gobierno emprenderá un plan de trabajo en conjunto con la Confederación Joven para devolver a Oaxaca su grandeza y prosperidad. “Yo apreció esta integración, vamos por triunfo”, determinó con fuerza.

Dijo que creará la Secretaría de la Juventud, un espacio desde donde se podrán fortalecer los programas de atención, rescate de espacios y valores; además de un área de apoyo a jóvenes emprendedores y el Instituto Municipal contra las Adicciones.

Dentro de su compromiso esta también apoyar la cultura y las expresiones urbanas con el propósito de ofrecer a la juventud herramientas para fomentar su desarrollo sano.

En un ambiente de unión y fiesta que se replicó por varias horas, Javier Villacaña Jiménez acordó con los miles de agremiados ir en unidad al “Tequio por la ciudad” el día 30 de mayo, “para demostrar que el rescate de Oaxaca va en serio, porque todos queremos una ciudad segura, limpia y donde se respeten los derechos”.

“Oaxaca necesita que le echemos la mano porque necesita sentirse amada. Esto tiene que ver con la familia, para que nuestras próximas generaciones tengan una gran capital”, cerró acompañado de integrantes de la planilla y la candidata a diputada local, Laura Vignón Carreño.

Cabe señalar que la Confederación Joven de México es una organización de trabajadores que tiene por finalidad hacer efectivo sus derechos, mejorar sus condiciones económicas y sociales y defenderlos en los atentados contra su dignidad.

