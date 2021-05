Suma Oaxaca 60 casos nuevos de COVID-19, van 46 mil 893 acumulados

-Los SSO reportaron este jueves un total de tres mil 673 defunciones

-La red hospitalaria al 18.7% en ocupación

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 20 de mayo de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) informaron que la entidad alcanzó los 46 mil 893 contagios acumulados de COVID-19 y tres mil 673 defunciones asociadas al virus.

Durante el corte epidemiológico del avance de la pandemia, el asistente de la dirección de Regulación y Fomento Sanitario de los SSO, Jonathan Yamil Loyo Ibañez, indicó que este 20 de mayo, suman 219 pacientes que cursan la enfermedad en etapa activa, es decir, que se contagiaron en los últimos 14 días.

Asimismo, añadió que, se tienen un global de 77 mil 624 notificaciones, 26 mil 017 personas que han dado negativo al padecimiento, cuatro mil 714 están como sospechosos y 43 mil 001 personas se han recuperado.

Precisó que en la jornada de este jueves se notificaron 60 casos nuevos en 28 municipios; en primer lugar, se encuentra Oaxaca de Juárez con 19 contagios, Santiago Pinotepa Nacional con siete, así también Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza y Santiago Jamiltepec con tres pacientes cada uno; el resto dos y un caso. Por primera vez la localidad de San Lorenzo, en la Costa, reportó un paciente.

El funcionario señaló que, en la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales tiene un acumulado de 31 mil 924 casos, de esta cifra, 134 están activos, además es el primer lugar en cuanto a incidencia de mortalidad con mil 810 fallecimientos.

Seguido del Istmo con un acumulado de cuatro mil 035 pacientes, 44 activos y 664 decesos; mientras que Tuxtepec reportó dos mil 912 confirmados, ocho activos y 348 perdidas fatales; Costa con dos mil 402, 28 activos y 268 muertes; Mixteca con tres mil 974, tres activos y 346 fallecimientos; Sierra con mil 646 contagios, de estos dos son activos y 167 personas han perdido la vida.

Recalcó que los hospitales que atienden pacientes con COVID-19 en la entidad, reportan una ocupación de manera general del 18.7%, 15 personas fueron ingresadas a la red médica en las últimas 24 horas, y seis nosocomios se encuentran al 100% de su capacidad.

Recordó a la población, que existen seis centros de valoración de primer contacto en la zona conurbada de la entidad: el Hospital General de zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Hospital Presidente Juárez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Hospital General “Doctor Aurelio Valdivieso”, el Centro de Salud urbano uno, Hospital Móvil y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO).

Finalmente, Loyo Ibañez convocó a las y los oaxaqueños a reforzar las medidas de prevención como: el uso correcto del cubrebocas, respetar en todo momento la sana distancia, el lavado frecuente de manos con agua y jabón, ventilar los espacios cerrados, así como evitar salidas y reuniones innecesarias.

