Se agotaron vacunas contra Covid-19 en la sede del CBtis 107 de Tuxtepec, antes de concluir la jornada

-En ese punto de vacunación se aplicaron alrededor de 7 mil dosis, y cerca del mediodía de la jornada se agotaron, por lo que el resto acudió a la sede del Tecnológico.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – La alta demanda de personas entre los 50 y 59 años de edad en Tuxtepec que acudieron para recibir la vacuna contra el Covid-19 y posiblemente una deficiente organización para definir el número de dosis de la población en este rango de edad, fueron motivo para que las vacunas se agotaran antes de concluir la jornada en uno de los módulos.

Alrededor del mediodía de este viernes, en la sede del CBTIS 107 cuando aún se citaron a los habitantes hasta las 17:00, ya no había dosis, lo que provocó que el resto de las personas interesadas en recibir el biológico acudieran al punto de vacunación del Instituto Tecnológico de Tuxtepec.

Las personas que llegaron después de las 12:00 horas, fueron enviadas a la sede del Tecnológico, donde hasta ese entonces recibieron a los ciudadanos, sin importar el calendario previsto.

Sin embargo, no dieron informes sobre la cantidad de vacunas que aún tenían disponibles.

Durante el tiempo que se desarrolló la jornada en el CBTIS 107, se registró una mayor cantidad de asistentes, se aplicaron un aproximado de 7 mil dosis, de acuerdo a información preliminar por parte de los asistentes de logística.

Esta primera aplicación a personas de 50 a 59 años, se llevó a cabo en total desorganización, inicialmente por la mal información por parte de la secretaria de Bienestar, al emitir de ultimo momento las listas de colonias y horarios marcados para la inoculación en las dos sedes destinadas.

En el CBTIS desde el primer día de la jornada, se registró una gran afluencia de personas, lo que ocasionó que se rompiera el protocolo de las listas publicadas y teniendo que atender a las personas como se iban formando.

Mientras que en la sede del Tecnológico la afluencia fue menor a pesar de que también se recibieron a ciudadanos de comunidades de Tuxtepec y Chiltepec.

