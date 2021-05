Recupera policía estatal 16 unidades de transporte público, retenidas por normalistas

-La policía estatal y municipal están en alerta ante acciones de normalistas.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Luego de los destrozos que hicieron los normalistas en su marcha de este jueves, y la molestia de la población en general, del sector comercial, restaurantero y empresarial por la nula acción de parte del Gobierno del Estado, este viernes elementos de la policía estatal recuperaron 16 unidades de transporte público que habían sido tomados por integrantes del CENEO.

El SubDirector de Proximidad Social Taurino López, comentó que recibieron ordenes de estar atentos a cualquier orden que se les emita, por ello elementos de la policía municipal y estatal se ubicaron en la fuente de las ocho regiones, para actuar en caso de ser necesario.

Fue en ese lugar dónde se realizó un operativo, en el que lograron recuperar las unidades retenidas por los normalistas, quienes bajaron a los pasajeros para poder llevarse los camiones, hasta el momento no se ha dado a conocer que se haya habido detenidos.

La Secretaría de Seguridad Pública informó por medio de un comunicado lo siguiente: “Para garantizar la seguridad y el Estado de derecho en la capital oaxaqueña, integrantes de la policía estatal, en coordinación con la policía municipal, realizaron esta mañana un operativo para recuperar 16 unidades del transporte público, que fueron tomadas a la fuerza por un grupo de normalistas para ser utilizadas en sus manifestaciones”.

