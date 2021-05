Presenta Irineo Molina su declaración 3 de 3 de forma pública en Tuxtepec

-Esta iniciativa incluye la presentación de su declaración fiscal, patrimonial y de intereses de forma pública

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – El candidato del partido Morena para la presidencia de Tuxtepec Irineo Molina Espinoza, presentó este viernes su declaración 3 de 3 y con esto, se convierte en el primero de los contendientes por este cargo en ser parte de esta iniciativa estatal.

Aunque no es un requisito oficial, de manera voluntaria Irineo Molina demostró la transparencia financiera y lanzó el reto a todos los actores políticos para que presenten su declaración, tanto a quienes contienden a la presidencia municipal, como a los que participan por la diputación local y federal.

Este ejercicio consta en presentar los bienes inmuebles y patrimonio con el que se cuenta antes de ocupar un cargo de elección, para ejercer una democracia más limpia y que los ciudadanos puedan tener acceso a la información para que de esta manera, contribuya al ejercicio de la elección del voto, conociendo a fondo a cada uno de los candidatos en este rubro.

“Siempre he manifestado que estoy a favor de la transparencia y la revisión de cuentas y en esta ocasión, no será la excepción”, dijo el candidato de Morena ante los medios de comunicación.

Los documentos entregados de manera voluntaria del candidato de Morena a esta iniciativa de profesionistas en materia de transparencia denominada Micrositio 3 de 3, permitirá a la población ejercer un voto más informado, ya que toda la documentación de las declaraciones estará disponible públicamente para ser analizada por quienes deseen revisarlo.

