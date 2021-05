Nuestro proyecto es trabajar de manera conjunta con todos los sectores de la población: Arcelia López

-La candidata de Morena agradeció el respaldo de la población de Tlaxiaco, quienes le han manifestado que votarán por ella el 6 de junio.

Tlaxiaco, Oaxaca.- La candidata de Morena a Presidenta Municipal de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco Arcelia López Hernández, mencionó que su proyecto es trabajar de manera conjunta con todos los sectores de la población, para impulsar el desarrollo del municipio, por ello pidió el voto a su favor el próximo seis de junio.

La candidata reconoció a las y los vecinos de la colonia “La fundidora” por garantizar su respaldo, en ese sentido dijo tener seguridad de que la ayudarán a fortalecer el logro social en las urnas el seis de junio, logrando así que la cuarta transformación se consolide en la Heroica Ciudad de Tlaxiaco.

En la colonia “El fortín” y en el barrio de “San Pedro”, la candidata de Morena y los habitantes lograron concretar que un proyecto municipal debe ser integral, a partir de poder satisfacer las necesidades de la comunidad, ejecutando siempre todos los proyectos y el manejo de los recursos con transparencia, responsabilidad y profesionalismo.

