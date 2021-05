Lo que se siembra se cosecha y después de 7 años de trabajo, hoy tengo el respaldo de la gente: El Biche

-Señaló que en su caminar por los pueblos, las personas han decidido por su proyecto porque siempre ha dado la cara en tiempos adversos desde hace 7 años.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Asegura Elso Pérez Sánchez que tras 7 años de arduo trabajo de gestión en la parte alta de Valle Nacional, en esta ocasión se verá reflejada lo que cosechará, pues dijo que ahora son los mismos pueblos quienes reconocen los errores del pasado, sin embargo manifiestan que en esta ocasión, confían en su proyecto.

Tras su recorrido en comunidades como Arroyo Tortuga, Loma San Rafael y Rancho Cafetal, el popular Biche señaló que en todos los pueblos han aceptado sin miramientos su proyecto, lo que le da confianza para decir que este 6 de enero tendrá el resultado esperado tras una larga lucha por la gestión de los pueblos marginados.

Pidió una vez al electorado no equivocarse al sufragar su voto, pues manifestó que hoy es una gran oportunidad de ejercer la democracia al elegir a una persona que siempre ha dado la cara en tiempos adversos y que en esta ocasión, tampoco lo hará ya que aseguró que más que electorados son unos amigos que siempre los ha tratado con respeto, además de responderles cuando los ha necesitado.

Por su parte los presentes en su mitin, reconocieron que hace 3 años lo traicionaron por otro candidato, pero que en esta ocasión no piensan fallarle al Biche.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario