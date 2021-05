Jacatepec tendrá a su nuevo presidente y será mujer; Karla Mingo Weber

-Dijo que se está preparando para hacer frente a sus adversarios y mostrar sus propuestas para que la ciudadanía elijan a la mejor opción.

Alex Morales

Santa María Jacatepec, Oaxaca:- La candidata por la Coalición “Va por Jacatepec” Karla Indira Mingo Weber, señaló que esta lista para debatir con sus adversarios y dar la cara por su gente, asegurando que el próximo presidente municipal será de Jacatepec y será mujer.

Dijo que como ciudadana de este lugar está dispuesta a afrontar los retos y es por eso que eligió a los mejores hombres y mujeres en su equipo, para respaldar su proyecto y mejorar el rumbo de Jacatepec.

Así mismo, explicó que el municipio necesita cara fresca y comprometidos con su gente y aseveró que su equipo tiene las mejores opciones que necesita Jacatepec y es por eso que reiteró que es necesario un debate y que la ciudadanía, pueda elegir con razonamiento este 6 de junio.

También comentó que el evento masivo que sostuvieron el pasado lunes 17 de mayo en la comunidad de la Joya, fue tan solo una presentación donde mostraron el músculo atestiguado por el presidente del partido Eviel Pérez Magaña y demás candidatos, quienes dieron el respaldo total a este proyecto donde manifestó, que no habrá dudas en salir con el triunfo en las próximas elecciones.

Por último dijo no temer ante candidatos que han tenido participación en otros procesos electorales o que ya fueron presidente municipal, ya que sus propuestas están basadas en la petición del pueblo y sin ocurrencia como lo hacen en otros partidos, buscando obtener el voto del electorado.

