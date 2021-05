¿Hay distanciamiento entre Noroña y Benjamín Robles?

-El Diputado Petista llamó a votar por el candidato de Morena a la Presidencia de Oaxaca de Juárez.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Diputado Federal por el Partido del Trabajo Gerardo Fernández Noroña, por medio de un video llamó a la población a votar por el candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez Francisco Martínez Neri y no por la candidata por el PT y el PVEM Hilda Pérez Luis.

Fernández Noroña lamentó que no se haya logrado conformar la coalición entre estas tres fuerzas políticas en la capital oaxaqueña, es decir que tiene conocimiento que su partido, el PT, tiene una candidata, sin embargo no pidió el voto para ella, sino para Martínez Neri, quien dijo tiene experiencia y es un compañero de lucha.

Cabe recordar que Fernández Noroña y Benjamín Robles son integrantes de la fracción parlamentaria del PT en el congreso federal, incluso el legislador oriundo de la capital del país, ha realizado visitas a la entidad, siempre a invitación de Robles Montoya, por lo que resulta extraño que haya hecho el llamado a votar por el candidato de Morena y por la candidata del PT-PVEM, ¿será que hay un distanciamiento entre ambos legisladores?

