Habitantes de San Lorenzo Albarradas, denuncian perforación de pozos y tala clandestina en Hierve el Agua

-Piden a las autoridades que envíen a la Guardia Nacional para resguardar la zona y evitar que se siga dañando el medio ambiente

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El Comisariado Ejidal de San Lorenzo Albarradas Bulmaro Olivera García, denunció que habitantes de San Isidro Roaguia, han estado perforando pozos para extraer agua en el paraje turístico de “Hierve el agua”, lo cual pone en riesgo a este atractivo turístico del estado de Oaxaca, pues se podría quedar sin agua, por ello hacen un llamado a las autoridades para que intervengan en este asunto.

Además denunciaron que desde que el paraje fue cerrado, se han talado alrededor de 45 hectáreas de bosque para construir un camino alterno, el cual señaló, se hizo sin cumplir con las especificaciones y requerimientos para su construcción, por todo esto, en una asamblea tomaron la decisión de mantener cerrado de manera permanente este sitio turístico.

Para evitar que se siga dañando el medio ambiente, y el comisariado ejidal pidió a las autoridades que no envíen a elementos de la Guardia Nacional para que resguarden la zona, asimismo en un comunicado manifiestan que detrás de todo esto hay actores políticos, señalando de manera directa a el líder priísta Jorge Franco Vargas y Manuel Pérez Morales, quienes denunciaron únicamente buscan satisfacer sus intereses personales.

En conferencia de prensa en el paseo Juárez el llano de la capital oaxaqueña, el comisariado ejidal responsabilizó al Presidente López Obrador, al Senador Salomón Jara, al Gobernador Alejandro Murat, a Jorge Franco y a Manuel Pérez Morales de lo que pueda suceder por no atender su llamado.

