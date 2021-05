Ex integrante de Big Brother es detenida por intentar cobrar cheque robado

Azalia Ojeda Díaz, La Negra, también conocida como Lady Polanco, ex integrante del extinto programa televisivo Big Brother, fue detenida por elementos de la policía ministerial en el Estado de México luego de que BBVA, sucursal Alamedas, informó que uno de los cheques que pretendía cobrar por la suma de 350 mil pesos fue reportado como robado.



El 10 de mayo, explicó la abogada Berenice Romero, quien representa a la persona afectada, se reportó ante el Ministerio Publicó que personas ingresaron a su casa donde le robaron una caja con documentos, entre estas, chequeras.

“Al día siguiente levantamos el acta ante él Ministerio Público y reportamos los folios de los cheques al banco. Yo tengo la grabación donde se ve a esta mujer conduciendo el auto donde llegaron los rateros y se metieron a mi domicilio”, explicó a MILENIO la parte acusadora.

Ante esto se levantó un acta con el número CAJ/CAT/ 00/CAT/633/46390/21/05, predenuncia 0155931/21/05.

La sucursal bancaria, ubicada en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, detectó que el cheque que estaba intentando cobrar Ojeda Díaz estaba reportado y avisó al afectado quien de inmediato se puso en contacto con sus abogados para que se investigue.

La abogada recordó que ese 10 de mayo robaron cuatro casas de dónde tiene ubicado su domicilio en Satélite, pero a diferencia de sus vecinos, cuenta con un servicio de resguardo de la memoria con las cámaras donde según él se observa a la actriz, así como a las personas que ingresaron.

En este momento, Ojeda Díaz se encuentra en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, también conocida como Fiscalía Regional de Naucalpan, en espera de que se determine su situación jurídica.

