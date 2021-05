Entregan 3 candidatos de la Cuenca su declaración patrimonial 3 de 3

-La finalidad de esta iniciativa micrositio “3 de 3 Oaxaca”, es que la ciudadanía conozca un poco más de las y los candidatos

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca. – Con la finalidad de que los ciudadanos conozcan un poco más de cada una de las y los candidatos a un cargo público de la región de la Cuenca del Papaloapan, el micrositio “3 de 3 Oaxaca” arribó a Tuxtepec y estuvo recibiendo la declaración patrimonial 3 de 3 de algunos candidatos.

El Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de datos personales del Estado de Oaxaca Fernando Rodolfo Gómez, dijo que este micrositio es una iniciativa impulsada por Laboratorio Universitario de Transparencia y Combate a la Corrupción de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, en colaboración con instituciones de transparencia Oaxaca, y es voluntario no es obligatorio que las y los candidatos presenten su declaración 3 de 3.

Señaló que una vez que un candidato proporciona su declaración se sube al sitio web 3 de 3, en donde se da a conocer los datos de las y los candidatos del estado que han emitido su declaración y que se han sumado a esta iniciativa, para que la ciudadanía conozca todos los datos disponibles de las declaraciones fiscal, patrimonial y de interés, pero sobre todo que haya la confianza de los votantes hacia los candidatos.

Explicó que la declaración patrimonial, es para que conozcan del patrimonio con el que cuenta el candidato, la de interés es sobre las actividades de las personas y si estas pueden interferir cuando sean autoridad, y la fiscal, indica el cumplimiento de los candidatos con sus obligaciones fiscales y si ha pagado impuestos.

En caso de que un candidato no le dé tiempo acudir, pueden enviar sus datos a un correo electrónico y así se suba a la página, sin embargo decidieron realizar recorridos para que todas y todos los que buscan un cargo de representación popular.

Quienes han ingresado su declaración 3 de 3 son, el candidato a la Diputación Federal por el Distrito 01 por MORENA Ángel Dominguez Escobar, así como el candidato a la presidencia municipal de Tuxtepec Irineo Molina Espinoza y la candidata a la Diputación local por el Distrito 02 Marichuy Mendoza

