Encuentro Solidario, la mejor opción para la democracia en Oaxaca: Lizeth Zárate

-La candidata continúa con sus recorridos en los municipios que integran el distrito 08, donde es bien aceptada por la población.

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- San Andrés Huayápam es uno de los siete municipios del distrito electoral 08 que ha recorrido la candidata a diputada federal por el PES Lizeth Zárate López, en la casa de la señora Miriam Sánchez, a donde fue invitada para sostener una reunión con vecinos, la candidata demandó el voto por los candidatos de Encuentro Solidario, por ser la mejor opción para la democracia y para ayudar a las comunidades de Oaxaca.

En su caminar por el distrito electoral federal 08, la candidata a diputada federal, celebró un encuentro con vecinos de San Agustín Yatareni, en las instalaciones de una marisquería, a donde fue invitada, pidió a los ciudadanos cerrar filas en torno al PES, ya que con su voto será una legisladora de tiempo completo, dedicada a los intereses de Oaxaca.

Lizeth Zárate López, continúa caminando y en campaña, a pesar de los ataques en su contra, en la colonia Monte Albán, como en diferentes sectores del distrito 08, pidió unidad para defender las propuestas legislativas en torno a la gente, “vamos a defender el voto por el PES, porque la diputación federal será una realidad con el apoyo y el interés decidido de la ciudadanía”, aseguró.

