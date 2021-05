Empieza a reactivarse el gremio de músicos en Tuxtepec, más de un 80% tiene trabajo

-Esperan que poco a poco más sean los beneficiados.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras la suspensión de los eventos sociales a causa del covid-19, y que los músicos se quedaran sin trabajo, poco a poco este gremio está reactivándose y prueba de esto es que más del 80% o posiblemente el 100% tiene un trabajo.

El Secretario general del sindicato de músicos, Alor Cabrera Méndez dijo que ya la ciudadanía está realizando algunos eventos ya han tenido trabajo, y con esto poco a poco han tenido ingresos, porque los meses anteriores estuvieron muy afectados.

Actualmente de los 85 agremiados que hay en este sindicato de músicos, y de un 80 a un 100% y están trabajando, y esperan que pronto ya sean todos los que tengan trabajo.

Agregó además que esperan que una vez que los gobiernos municipales reactiven los eventos, los puedan contratar pero que se les pague lo que es realmente y no darles un apoyo como anteriormente se hacía “era un apoyo que se nos daba, lo que estamos buscando es reactivar eso y sobre todo la remuneración sea al 100%, que sea realmente remunerado el trabajo de los compañeros”, explicó.

Este gremio, fue un uno de los más afectados con la pandemia y con la suspensión de eventos, y lo que los llevó a pedir apoyos a través de colectas con la finalidad de que tuvieran un poco de ingresos.

