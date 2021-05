Definidos los protocolos sanitarios para la jornada electoral, afirma Olga Sánchez Cordero en Oaxaca

-Señaló que esto se definió en una reunión con los 32 gobernadores, el INE y la Secretaría de Salud.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- En la jordana electoral se cumplirán con las normas sanitarias para evitar un repunte de contagios de covid, por ello en una reunión con los 32 gobernadores, el Instituto Nacional Electoral (INE), la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobernación, acordaron los protocolos a seguir, así lo manifestó la titular de la SEGOB Olga Sánchez Cordero.

Detalló que una de las medidas es que los ciudadanos solo presentarán su credencial de elector a los funcionarios de casilla, quienes no podrán tocarla para disminuir riesgos, también los electores podrán llevar un lapicero para emitir su sufragio, pues el objetivo es disminuir los riesgos al máximo.

En el caso de la violencia que se ha presentado en la contienda electoral, Sánchez Cordero indicó que en algunos casos no les solicitaron la protección, incluso dijo que no tenían conocimiento de que esos candidatos o candidatas pudieran estar en riesgo, en ese sentido indicó que requieren que los candidatos y candidatas les hagan llegar sus peticiones y la situación que ellos estimen en riesgo.

