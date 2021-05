Consolidaremos el cambio en Tuxtepec: Horacio Orozco Ortiz

-Instauraremos políticas públicas con perspectiva de género y, sobre todo, gobernaremos con transparencia y honestidad, afirma el candidato a la presidencia municipal de Fuerza México.

Tuxtepec, Oaxaca.- Al agradecer las muestras de cariño y respaldo ciudadano, Horacio Orozco Ortiz refrendó el compromiso con los tuxtepecanos, de trabajar día a día para resolver los problemas que aquejan a este importante municipio del estado de Oaxaca y corazón de la Cuenca del Papaloapan.

Continuando con su campaña que le de el triunfo en las elecciones del 6 de junio, el candidato a la presidencia de Tuxtepec recorrió algunas calles del centro de la ciudad y visitó colonias y comunidades en donde afirmó que será la fuerza de la ciudadanía lo que sin duda permitirá que la ola rosa llegue a cada rincón de Tuxtepec, aseguró Horacio Orozco Ortiz, aspirante a la Presidencia Municipal de Tuxtepec.

El partido Fuerza Por México, dijo, es un instituto abierto, plural y democrático que trabaja con el corazón, comprometido con la defensa de las causas sociales.

“Tenemos la oportunidad en nuestras manos de cumplir con el derecho a emitir el sufragio, pero, sobre todo, pintar de rosa a Tuxtepec”.

Llamó a toda la población tuxtepecana a que este 6 de junio vote por Horacio Orozco Ortiz porque como presidente municipal trabajará para consolidar la verdadera transformación, de Tuxtepec mediante la aplicación de políticas públicas con perspectiva de género y, sobre todo, gobernar con transparencia y honestidad.

