Clases presenciales podrían retomarse en julio: Sánchez Cordero

-El Gobernador Alejandro Murat dijo que están en constante comunicación con el magisterio oaxaqueño para analizar esta situación

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- La Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y el Gobernador Alejandro Murat, dieron a conocer que en julio podrían reanudarse las clases presenciales en el estado de Oaxaca, pues en estados como Campeche y Chiapas no se han reportado inconvenientes.

Sánchez Cordero comentó que existe una agenda establecida en la que se establece qué estados iniciarán clases presenciales, en el caso de Oaxaca se tiene contemplado iniciar en julio, el mandatario oaxaqueño dijo que están en constante comunicación con el magisterio oaxaqueño para el regreso a las aulas.

La titular de la SEGOB mencionó que este proceso debe ser llevado con cautela, ya que los alumnos estuvieron alrededor de año y medio en confinamiento, recibiendo sus clases en pantallas o dispositivos móviles, además comentó que muchos de ellos quieren ver a sus amigos de la escuela.





