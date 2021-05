Reconoce IEEPO aportación de docentes oaxaqueños en “Aprende en casa III”

-La autoridad educativa agradeció la contribución que realizaron siete maestras y maestros de la entidad para apoyar el proceso educativo de los escolares mexicanos.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 19 de mayo de 2021.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) reconoció la aportación que maestras y maestros de la entidad hicieron a nivel nacional durante su participación en “Aprende en casa III”, producido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), como iniciativa del Gobierno de México para mantener las clases durante la pandemia por el COVID-19.

El director general del IEEPO agradeció la contribución que realizaron las y los docentes oaxaqueños al colaborar con la grabación de contenidos -diseño, creación y presentación- que se transmitieron a nivel nacional, y que forman parte de la estrategia educativa en apoyo a las y los escolares mexicanos ante la contingencia sanitaria.

Expuso que en el compromiso que tiene el IEEPO de apoyar a las y los alumnos en su enseñanza, así como de respaldar a las maestras y maestros en su labor educativa, se acompañó a siete docentes oaxaqueños para que participaran en la realización de estas clases televisivas en “Aprende en casa III”, las cuales se transmitieron a nivel nacional y también se encuentran en la plataforma digital YouTube.

En un cordial encuentro, felicitó a las maestras y maestros Esmeralda Martínez Barrón, Bernardina Pachuca González, Gabriela Antonia Noya Trejo, Magdiel Juárez Murguía, Caín Vásquez Zenón, Uriel Sánchez Ruiz y Antonio Santiago Hernández por su vocación de servicio. “Representa una importante y destacada aportación de los docentes oaxaqueños para la educación nacional”, destacó.

En su oportunidad la maestra Gabriela Antonio Noya Trejo, de la Telesecundaria de Huautla de Jiménez, y que impartió la clase televisiva “Equidad e igualdad”, señaló que a través de esta experiencia tuvo la oportunidad de aprender de una nueva estrategia educativa y enseñar a más adolescentes, no solo de Oaxaca, sino del país. “Los docentes oaxaqueños tenemos mucho potencial y hemos brindado una importante contribución educativa a nivel nacional”, indicó.

Así también, el maestro Uriel Sánchez Ruiz, quien labora en la Escuela Secundaria General “Louis Pasteur” del Fraccionamiento Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, y cuenta con un canal en YouTube como “Profe Uri”, señaló que los docentes pueden utilizar los medios tecnológicos como estrategia para la enseñanza educativa.

