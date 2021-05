Realiza Francisco Martínez Neri encuentro con artistas oaxaqueños

-“La Cultura es el motor para la construcción de la paz”, afirmó



Oaxaca, Oaxaca.- En encuentro con artistas oaxaqueños el candidato de MORENA, Francisco Martínez Neri, resaltó que la cultura es el motor de una sociedad que camina hacia la construcción de una cultura de paz.

Por lo cual, el proyecto que encabeza impulsará una política cultural novedosa de la mano de las y los artistas de la capital oaxaqueña.

Mencionó que Oaxaca es la cuna de grandes artistas como Francisco Toledo, Rufino Tamayo, entre otros, por lo cual el desarrollo del eje cultural será una de las principales tareas de la política municipal.

En el encuentro, exhortó a las y los artistas a ser parte activa del desarrollo de un plan de trabajo en donde todas las expresiones artísticas sean escuchadas y visibilizadas.

Resaltó que es necesaria la separación de atribuciones de la Dirección de Cultura y Turismo Municipal, para que cada sector sea atendido de manera puntual y exclusiva.

Por lo que una de sus primeras acciones de gobierno será la creación de la Dirección de Cultura y la Dirección de Turismo y, de esta forma, seguir posicionando a nuestra ciudad como uno de los centros culturales y artísticos más importantes del país.

Así mismo, destacó la importancia de rescatar figuras propias de la cultura oaxaqueña como lo son la cooperación, la comunalidad y el tequio. Por ello instó a la habilitación de espacios artísticos en las trece agencias municipales y, de esta forma, impulsar una capital en donde la cultura esté al alcance de las y los capitalinos.

De igual forma, destacó que se impulsará la Creación de Centros Comunitarios de Desarrollo Artístico donde se impulse la formación de niñas y niños en las diferentes artes. “La educación artística genera hombres y mujeres sensibles que tienen un comportamiento social distinto”, finalizó diciendo Martínez Neri.



