Pérez Rojas, el candidato del Pueblo

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- El proceso de campañas políticas en Santa Lucia del Camino se ha visto manchado por distintos sucesos, uno que ha marcado de gran manera a la ciudadanía es el constante hostigamiento y acoso a la labor de Adrián Pérez Rojas, pues los opositores, impulsados por la actual cúpula de poder, se empeñan en conseguir que Rojas salga de la contienda.

Adrián se ha convertido en un agente de incomodidad para la presente administración desde que decidió alzar la voz y denunciar toda la corrupción que se vive en el Ayuntamiento, razón por lo que ha sido víctima de un sinfín de artimañas para que a costa de todo, no consiga llegar a la silla de la presidencia municipal.

Gracias a su carisma, cercanía a la gente, humildad y propuestas asertivas, Pérez Rojas se ha posicionado como el candidato predilecto del pueblo, pues es el único que es nacido en ese municipio y el único que desde hace bastante tiempo se toma el tiempo de acercarse a la gente, escucharlos y atender a sus necesidades hasta donde le es posible; sin duda los intereses del PRIAN, MORENA y PT se muestran muy por encima a los de la población.

La presencia de acarreados de los distintos sindicatos que respaldan a los partidos, la presencia de los padrinos políticos de otros y la constante compra de votos es algo que se ha dejado ver por quienes se rehúsan a dejar el poder, este 6 de junio se vivirá una de las contiendas más fuertes, importantes y difíciles de la historia de Santa Lucía del Camino, sin embargo, el poder sigue estando en las manos del pueblo.

Comentarios

