Normalistas causan destrozos y agreden a reporteros durante marcha

-Los daños se reportan en varios miles de pesos

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Destrozos y agresiones a reporteros es parte del saldo de la marcha que realizaron los normalistas en la capital oaxaqueña, los daños se calculan en varios miles de pesos, pues en varios negocios rompieron cristales, pantallas, cuando llegaron al zócalo capitalino causaron destrozos en los restaurantes que se ubican en ese lugar.

Los normalistas se concentraron en el crucero del ex IEEPO, fue ahí dónde un grupo de pseudo normalistas agredieron una vez más a reporteros, a dos de ellos les tiraron sus teléfonos celulares y los empujaron, afortunadamente no necesitaron de atención médica, los reporteros agredidos fueron José Luis Jeronimo y Ernesto Rojas, quienes se encontraban cubriendo la marcha de los normalistas.

A su paso por la carretera 190 causaron destrozos en instituciones bancarias, comercios, agencias de motos y de autos, así como a varias empresas, a su paso iban realizando pintas, tirando piedras con los que rompieron los cristales, algunos de ellos llevaban palos con lo que iban causando destrozos, al ver los desmanes que iban haciendo, algunos comercios tuvieron tiempo de bajar sus cortinas, sin embargo muchos de ellos resultaron afectados.

Cuando los normalistas llegaron al zócalo capitalino, empezaron a causar destrozos en los restaurantes que se ubican en ese lugar, provocando además pánico entre los comensales, turistas y de quienes se encontraban en el zócalo, en el “café jardín” rompieron cristales, dos pantallas y ventanales.

Hasta el momento el Gobernador Alejandro Murat no se ha manifestado al respecto de los daños que ocasionaron los normalistas, ni por la agresión que sufrieron los reporteros, cabe recordar que en varias ocasiones el mandatario oaxaqueño ha dicho que su gobierno no utilizará la fuerza pública en estos casos, situación que provoca que este tipo de grupos cometan desmanes sin tener ningún tipo de sanción.

