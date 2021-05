Mi compromiso es trabajar por el Bien Común y lo haré con propuestas reales: Laura Estrada

Tuxtepec, Oaxaca.- La candidata a la diputación local por el distrito 02, Laura Estrada Mauro, tras 25 días de campaña reafirma en las colonias y comunidades que visita, sin importar la lejanía, que su compromiso es trabajar por el bien común y que en las leyes y política públicas se deben tomar en cuenta a los ciudadanos.

A través de la agenda de trabajo aborda los temas que requieren una atención inmediata; Mujeres, Medio Ambiente, Producción y Cambio Climático, Administración de Justicia y Derechos Humanos, Transparencia, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.

Durante su recorrido por El Esfuerzo, Vista Hermosa, Jardines del Arroyo, San Silverio, El Desengaño, El Jimbal, zona centro, Los Cerritos, Rancho Nuevo Jonotal y El Porvenir, pidió a la población conocer sus propuestas y recordar que este 6 de junio, el voto es parejo para Morena.

La Doctora Laura Estrada reiteró durante su visita a los comercios del centro, que será porta voz en los gobiernos estatal y federal, para dar más apoyo a los empresarios que han sido olvidados y seguirá trabajando para que la transformación continué y lograr rescatar Tuxtepec.

