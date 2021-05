Luis Alberto Sosa mantiene su fuerza en los municipios del Distrito 12, a pesar de los diversos ataques

– Hizo el llamado a cerrar filas para erradicar al PRIAN

Redacción

Nazareno, Etla, Oaxaca.- Luis Alberto Sosa Castillo mantiene su fuerza en los municipios del Distrito 12 a pesar de los diversos ataques en diversos medios digitales, este miércoles se reunió con habitantes de Nazareno, Etla, quienes se suman día a día a su proyecto de campaña.

Personas de la tercera edad se desplazaron para platicar con el candidato, acompañados de sus familiares llegaron a la Casa, entre gorras y playeras del apoyo al Presidente de la República se sumaron poco en espera del candidato que recorría las calles de la población.

Sosa Castillo caminaba sanitizando los comercios a su paso; exhorto a seguir cuidándose a pesar de haber recibido la vacuna, “no es tiempo de bajar la guardia, sigamos cuidando de nosotros, así protegemos a los nuestros, mencionó.

Para cierre de su recorrido y con habitantes hizo el llamado a cerrar filas para erradicar al PRIAN, alianza que solo ha buscado el interés propio antes del colectivo; con megáfono en mano Sosa Castillo citó al Presidente López Obrador: Primero los pobres.

