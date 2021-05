Lamentable que se registren hechos violentos contra candidatos: Eviel Pérez

-En la región mixteca el dirigente priísta se solidarizó con el candidato Jairo Hernández, tras el atentado que sufrió este miércoles.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Luego del atentado que sufrió el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia Municipal de Mariscala de Juárez Jairo Hernández, el Presidente del Comité Directivo Estatañ del PRI Eviel Pérez Magaña se solidarizó con el candidato y su familia, debido a que en el ataque la hija de Jairo Hernández resultó herida.

Pérez Magaña dijo que es lamentable que este tipo de situaciones se esté presentando en el país y de manera particular en el estado de Oaxaca, sin embargo reconoció que las autoridades están atendiendo los caso, pues de acuerdo a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ya hay algunas personas detenidas.

El dirigente priísta dijo que estará en constante comunicación con los dirigentes municipales para estar al tanto de los candidatos y así poder actuar, señaló que no están de acuerdo con estos hechos, que van a declarar su postura en caso de que haya más eventos de este tipo, en ese sentido manifestó que espera que lo que resta del proceso electoral pueda transitar en paz.

Y es que la mañana de este miércoles se registró un hecho violento en el municipio de Mariscala de Juárez a la altura de la unidad deportiva, a ese lugar iba a llegar el candidato, ahí mismo había unos sujetos encapuchados, quienes empezaron a disparar en contra del candidato, logrando escapar del lugar, sin embargo la menor, que es hija del candidato resultó herida a la altura del abdomen por lo que la trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario