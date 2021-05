Irineo encabeza encuesta de Hersalcop con 40 puntos, le sigue María Luisa y en tercero Chester

-La empresa encuestadora publicó este jueves en sus redes sociales encuestas de varios municipios y distritos de Oaxaca

De la redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Irineo Molina Espinoza candidato de Morena, encabeza las preferencias electorales en Tuxtepec con mas de 40 puntos seguido de María Luisa Vallejo del Panal quien tiene 18 puntos y en tercer lugar Jorge Illescas que tiene 15 puntos, según le empresa de encuesta Hersalcop.

Le empresa oaxaqueña de encuestas publicó este jueves una serie de mediciones que hizo en el estado, entre ellas la de Tuxtepec donde el candidato de Morena encabeza la preferencia electoral prácticamente en un dos a uno con su mas cercano contendiente que es Maria Luisa Vallejo de Dávila con 18 puntos.

El tercer lugar lo ocupa muy cerca de María Luisa, Jorge Illescas Delgado “Chester” candidato del Pri y del PAN a la presidencia municipal, en cuarto lugar se encuentra Pipe Emanuel del PT con 5.5 y en quinto lugar Noé Ramírez Chávez de MC con 3.8 por ciento.

Hersalcop es una empresa oaxaqueña que se ha dedicado por mucho tiempo a la medición de tendencia electoral, y en su página publico tambien otros resultados de otros municipios y distritos de la entidad. Según la encuestadora a partir de mañana los resultados de sus encuestas estarán disponibles en la pagina del Instituto Estatal Electoral

Según los datos de la encuesta, se aplicaron mil cuestionarios para la muestra en el municipio con un margen de error del 3 por ciento. Es hasta el momento la primera encuesta formalmente registrada ante el IEEPCO que se da a conocer de la tendencia electoral del municipio de tuxtepec.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario