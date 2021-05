Impulsaré la creación de bolsas de trabajo para jóvenes y adultos mayores: Pepe Villamil

-Este 6 de junio todo Tuxtepec se vestirá de turquesa

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- “Estamos en la recta final de esta campaña y cada día se suma más gente a nuestro proyecto que es totalmente ciudadano. Hemos visitado más de 200 colonias y comunidades encontrando el afecto y el apoyo incondicional de nuestra gente, de mi pueblo que sin dudarlo se adhiere y compromete para que la fórmula turqueza sea la que salga ganadora en las elecciones del 6 de junio”, afirmó el candidato a diputado local Pepe Villamil.

Durante su andar por el Distrito 02 promoviendo sus propuestas de campaña y solicitando el voto que le de un contundente triunfo el próximo 6 de junio, el candidato vistió de turquesa las colonias

Tochtépetl, Insurgentes, El Edén y Martha Luz.

En su recorrido, el aspirante del partido Nueva Alianza, Pepe Villamil comentó que como diputado local impulsará la creación de bolsas de trabajo para jóvenes y adultos mayores con la finalidad de crear más oportunidades para estos sectores de la sociedad.

Aseveró que: “con el partido Nueva Alianza vamos sumando voluntades, generando y fortaleciendo alianzas en este camino que me llevará al Congreso del Estado”.

Reireró su invitación a los tuxtepecanos para que este 6 de junio salgan a votar por Nueva Alianza, por Pepe Villamil para que todo Tuxtepec celebre vestido de turquesa el triunfo de Pepe Villamil.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario