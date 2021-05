Horacio Orozco Ortiz gobernará Tuxtepec con amor a su pueblo y con sed de justicia

-Los políticos que vienen de reciclada ya sabemos a lo que vienen, señala el candidato a la presidencia municipal de Fuerza por México.

Tuxtepec, Oaxaca.- Durante una intensa jornada de su campaña electoral que realizó el candidato del partido Fuerza por México solicitando el sufragio ciudadano que lo lleve a ocupar la presidencia municipal de Tuxtepec, habitantes de las colonias Centro y las localidades de la Mina, San Miguel Obispo, Esperanza Arroyo la Gloria, coincidieron en afirmar que al llegar a la alcaldía Horacio Orozco Ortiz Tuxtepec tendrá un gobierno con amor y sed de justicia.

Señalaron que solo él será quien pueda llevar a Tuxtepec a seguir progresando y a hacer cosas que consoliden este municipio como el segundo más importante del estado de Oaxaca, mirando el presente que viven los Tuxtepecanos y hacia el futuro para que los niños y jóvenes tengan una mejor calidad de vida.

En este recorrido en el que presentará a la ciudadanía sus propuestas de campaña, el candidato a la presidencia municipal aseguró que la población ya sabe que los políticos que vienen de reciclada a lo único que vienen es a robar el dinero que llega a las arcas municipales.

“Mi gobierno no dejará obras inconclusas como lo están haciendo en momento con la rehabilitación del sistema del agua, obra que está provocando daños en el pavimento y en unos años más provocará su destrucción, a ellos no les importa la vialidad, lo que están haciendo es llenándose los bolsillos con dinero del municipio y del gobierno del estado”, dijo el aspirante a la presidencia municipal.

De Morena comentó que este partido comenzó a jalar gente del PRI y del PAN y se llenó de corruptos, a base de mentiras buscan convencer a la gente que a solucionar los problemas que hay en el municipio falseando la primera regla de López Obrador que es no mentir, no robar y no traicionar y faltándole a la ideología de las 3 máximas del Presidente de la República, por eso este partido solo va a llegar al 2024 y ahí se va a acabar porque siguen siendo más de lo mismo, la misma gente, los mismos candidatos que tienen mañas para seguir en el poder y solo cambian de partido pero no su forma de ser.

Horacio Orozco Ortiz, aseveró que contrario a esos corruptos su Cabildo estará conformado por personas que nunca han ocupado un cargo público, que no están corrompidos y cuyo objetivo es impulsar con fuerza el desarrollo de Tuxtepec.

El candidato de Fuerza México, invitó a los Tuxtepecanos a valorar su voto, a elegir a quien representa el progreso de Tuxtepec, por un candidato, un cabildo y un partido nuevo, a votar este 6 de junio por Fuerza por México, por Horacio Orozco Ortiz.

