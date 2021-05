El pueblo ya despertó, saben votar y están comprometidos con la 4T: Ángel Domínguez Escobar

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El candidato a la diputación federal de la coalición “juntos hacemos historia” visitó Santa Ursula en el municipio de Tuxtepec, para encontrarse con habitantes de ese lugar.

Agradeció a la comunidad por unirse a la defensa de la esperanza, se mostró muy contento por el respaldo de personas tan comprometidas en consolidar la #4T, en cada rincón de la Cuenca del Papaloapan.

“El pueblo ya despertó y sabe votar. ¡Estoy seguro de que este 6 de junio vamos a ganar!, seré su voz en San Lázaro, mi principal compromiso es que la justicia sea aplicada correctamente y los apoyos lleguen a los más necesitados”: reiteró el candidato del distrito 01 “Tuxtepec”, mejor conocido como “El Andariego”.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario