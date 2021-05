De las mano de pobladores Presidente Municipal de Tuxtepec evalúa contingencias y entrega apoyos a afectados por lluvias

-El manejo correcto de las finanzas permite responder al pueblo cuando más lo necesita.

Nada nos detendrá para servir a nuestros paisanos: Noe Ramírez.

Comunicado

Tuxtepec, Oax.- Comunidades afectadas fueron evaluadas de forma simultánea para saber los alcances de daños por lluvias y vientos que los tomaron por sorpresa, acciones en las que se contó con el apoyo de los propios pobladores por realizar la asignación justa de los insumos; en Pueblo Nuevo Papaloapan el Presidente Municipal recibió el trato cordial de los habitantes y su ayuda para entregar colchones, colchonetas, láminas, agua embotellada y alimentos.

Luego de la instalación del Consejo Municipal de Protección Civil, este miércoles el Presidente de Tuxtepec visitó en la madrugada San Juan Bautista de Matamoros y poco antes del medio día Pueblo Nuevo Papaloapan dónde estuvo prácticamente todo el día visitando hogares y escuchando de las familias la forma de ayudar; gracias a qué se cuentan con finanzas sanas, explicó el munícipe se tiene la capacidad de enfrentar los daños para la seguridad de niños y adultos.

Mientras se encontraba en el lugar respondiendo con hechos a nombre del Gobierno Municipal, colaboradores de todas las áreas atendían a otras localidades que firman parte de un grupo de 8 registradas hasta el momento con daños por solventar como árboles caídos, techos destruidos, colchones que por la lluvia o lodo quedan inservibles y el requerimiento de un apoyo alimentario mientras reacomodan sus pertenencias.

El Alcalde tuxtepecano informó que con esta mecánica se atenderá a familias a los hogares afectados en Santa Rosa, San Isidro Las Piñas, Las Piñas, Central Maquinaria, colonia La Soledad, San Juan Bautista de Matamoros, Papaloapan y Pueblo Nuevo Papaloapan, agregó que la Dirección de Desarrollo Rural sostiene comunicación con los productores de plátano para hacer un levantamiento sustancial de las hectáreas siniestradas y proporcionarles el apoyo que requieran tal y como se hizo el 25 de diciembre del 2020 cuando también perdieron sus sembradíos como resultado de un ventarrón y que no importa el día y hora pues nada puede detener el servicio a los tuxtepecanos.

Señaló que espera que en esta ocasión los Gobiernos Federal y Estatal volteen a ver el municipio de Tuxtepec, pues es necesario apoyar a este sector productivo, asentó que en el caso de que no reciban ayuda, la administración municipal no se detendrá para ayudar a las y los tuxtepecanos salgan de esta dificultad.

Cabe señalar que en estos recorridos se ha levantado un censo bajo el que se harán llegar los insumos, además de seguir prestando ayuda media a quien lo necesite y poner a disposición pipas de agua y volteos para descaharrizar hogares para evitar focos de infección y enfermedades en las localidades afectadas por el viento y la lluvia; la Unidad Municipal de Protección Civil se mantiene atenta a cualquier imprevisto para la atención inmediata.





