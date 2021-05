Crean la Molechada, una michelada con mole y flautas de pollo

-La CDMX es la creadora de esta comida/bebida se prepara en la colonia Narvarte

No es broma, esto es 100% real, esta es la nueva michelada que ha divido a los internautas en 2 bandos.

Algunos la consideran original e interesante y otros como una aberración a la michelada.

La CDMX es la creadora de esta comida/bebida se prepara en la colonia Narvarte y consiste en “escarchar” la parte superior del vaso con mole, crema y queso rallado.

Tras escarchar el vaso, el segundo paso es llenarlo con una cerveza bien fría, pero eso no es todo, falta el extra.

Para rematar y darle el toque especial, los creadores de la michelada de mole decidieron agregar un par de flautas rellenas de pollo que deben ir sumergidas en la cerveza.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario