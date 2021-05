Contabiliza PC 443 viviendas afectadas en Tuxtepec, falta recorrer comunidades

-Una vez más hubo un receso para seguir contabilizando los daños en las comunidades.

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras retomar la sesión del consejo municipal de Protección Civil de Tuxtepec, se dio a conocer que resultaron afectadas 443 viviendas, mismas que presentan daños de manera parcial y total por las lluvias del pasado lunes y martes.

El jefe de la unidad de Protección Civil de este municipio, Giovani Aquino Colón informó que además de estas 443 viviendas dañadas, hubo un preescolar afectado, así como daños parciales en una casa de salud, daños en 6 postes de luz, así como 23 árboles caídos en el caso urbano como en comunidades.

Por su parte el Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez informó que aún falta por contabilizar más daños en algunas comunidades del municipio, por lo que una vez se optó por realizar un receso y con esto seguir apoyando a las familias que resultaron afectadas por la lluvia de este lunes y martes.

Cabe hacer mención que fue este martes por la noche que el consejo municipal, ene se entonces se informó que llevaban contabilizadas 57 viviendas, de las cuales 12 viviendas fueron del día 17 de mayo, y del 18 de mayo se ha contabilizado 45, lo que suma 57 las viviendas dañadas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario