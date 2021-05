Candidatos de la coalición “Va por México” firman pacto contra el Cáncer

-Se promoverá atender el desabasto de medicamentos, aumentar presupuestos para prevención, diagnóstico, tratamiento e investigación, aumentar la infraestructura hospitalaria, entre otros.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 20 de mayo de 2021.- En las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Oaxaca, los candidatos de la coalición “Va por México”, firmaron el compromiso “El Cáncer en la Agenda”, a fin de lograr un pacto de unidad para trabajar de la mano con quienes padecen y atienden esta enfermedad.

Entre las acciones a impulsar están: atender de manera inmediata el desabasto real y existente de medicamentos oncológicos para menores y adultos; defender y aumentar el presupuesto público enfocado a la prevención, diagnóstico, tratamiento e investigación del cáncer; incorporar la atención de todos los tipos de cánceres en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI); aumentar la infraestructura hospitalaria oncológica y las plazas para médicos especialistas, así como, garantizar que el Compendio Nacional de Insumos para la Salud sea igual para todas las Instituciones, es decir, que sea universal.

“La mortalidad en el cáncer infantil en nuestro estado, ha crecido en los últimos años en comparación con el 2008, en donde tres de cada 10 niños fallecieron, hoy, lamentablemente, están muriendo cinco de ellos”, aseguró Gabriela López candidata a diputada local de representación proporcional.

Éste es un momento en la historia de Oaxaca en la que las y los candidatos a legisladores firmaron uno de los pactos de mayor importancia a nivel salud. “Nuestro compromiso es irrenunciable en la lucha contra el cáncer, vamos a legislar de la mano de quienes sufren y de quienes atienden esta terrible enfermedad. El cáncer destruye no sólo las células del cuerpo, destruye familias; la lucha del cáncer es una lucha de todas y todos”, afirmó la candidata Gabriela Pérez López.

Como testigo de este compromiso, estuvo presente la Coordinadora de la Coalición Mexicana por la Salud Mamaria, en representación de Kenji López, Presidente de Cáncer Warriors México y actual Consejero en la Junta Directiva de la Unión Internacional para el Control del Cáncer, Eliza Puente, quien reconoció esta acción como uno de los primeros pasos para lograr un verdadero combate en la lucha contra el cáncer.

