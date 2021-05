Bienestar de la familia, proyecto fundamental de la plataforma de Noé Ramírez Chávez

-Con el apoyo de todos los que desean un mejor Tuxtepec ganaremos este 6 de junio, afirma el candidato a la Presidencia Municipal de Tuxtepec.

-Con acciones y programas contribuiremos a mejorar la educación en el municipio.

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- “Mis metas son grandes y tengo junto a mí al pilar más importante de mi vida que es mi esposa Juana Durán Azamar que siempre me acompaña y el de toda mi familia y con ese apoyo he podido sortear los obstáculos que se me han presentado, hoy también cuento con el apoyo de mis amistades, conocidos, simpatizantes y toda esa gente que se va sumado todos los días a este proyecto Tuxtepec en Movimiento, esto me da el coraje para seguir luchando por esta nueva menta que alcanzaré este 6 de junio con el apoyo de todos saldré victorioso de esta contienda electoral, para que sigan llegando cosas buenas a nuestro municipio”, afirmó el Candidato a la Presidencia Municipal de Tuxtepec, Noé Ramírez Flores.

Al continuar su peregrinar por las comunidades de Buena Vista Gallardo, La Fuente Misteriosa, La Unión, Arroyo Limón y Bethania, el aspirante a la Alcaldía de Tuxtepec por el partido Movimiento Ciudadano, señaló que la familia es de vital importancia para el desarrollo social, económico, político y cultural de nuestro municipio, ya que posee una función social determinada e insustituible que garantiza la perpetuación y estabilización de la sociedad.

“Precisamente para que nuestras familias tengan un mejor bienestar que mis propuestas de campaña incluyen los rubros de educación para ayudar a niños y jóvenes con dispositivos electrónicos para que desde casa puedan estudiar mientras no se inicien las clases presenciales, becas en apoyo a la economía de sus padres, subsidio a estudiantes para el pago de transporte público, un programa de regularización en la educación básica Post Covid y aunado a ello e mejoramiento de escuelas con un trabajo conjunto entre sociedad y Gobierno Municipal”.

“Esta propuesta es algo de lo que Tuxtepec necesita para continuar en esta senda de progreso, convencido de que con el apoyo de todos aquellos que desean un mejor Tuxtepec ganaremos este 6 de junio y daremos continuidad a un gobierno que ha dado resultados con hechos y no con palabras, que ha ayudado a la gente, que ha visto por el bienestar de todos y cada uno de los tuxtepecanos, los invito a que este 6 de junio voten por Movimiento ciudadano, voten por Noé Ramírez Chávez, el triunfo ya es nuestro”, aseveró el candidato a la Presidencia Municipal de Tuxtepec, Noé Ramírez Chávez.

