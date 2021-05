Autoridades de Tuxtepec, solicitarán apoyos a la CEPCO

-Tras lluvias, suman 443 viviendas afectadas y la cifra podría aumentar.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras darse conocer que suman 443 viviendas afectadas por las lluvias y que aún faltan por contabilizar más, el Presiente Municipal Noé Ramírez Chávez informó que solicitarán apoyos a la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), para que puedan beneficiar a estas familias que resultaron afectadas.

Señaló que esperan que haya recursos extraordinarios en esta dependencia estatal y así beneficiar a los afectados, además de que van a convocar a una sesión extraordinaria de cabildo y así se determine de donde podrían obtener recursos para que puedan seguir atendiendo a emergencia “tenemos finanzas sanas, entonces nos sentamos y es donde vamos a tomar esa decisión”.

Agregó que con recursos propios están apoyando de manera rápida, sin embargo no es suficiente ante los daños que llevan ya contabilizados, y que podrían ser más, ya que hay más colonias afectadas.

Este jueves volvió a sesionar el consejo municipal de PC de Tuxtepec, para seguir informando de los daños que se han ido presentando. Hasta el martes se tenían alrededor de 57 dañadas, pero tras los recorridos suman al momento 443 viviendas dañadas, sin embargo en las próximas horas esta cifra podría cambiar.

