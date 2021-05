Una persona muerta y 20 casas dañadas, saldo de afectaciones en Totolapan

-Continúan los trabajos de remoción de escombros sobre la carretera 190, hay paso intermitente en la zona.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Una persona muerta, alrededor de 20 viviendas dañadas, deslaves y paso intermitente en la zona sobre la carretera federal 190, es el saldo que se ha registrado en San Pedro Totolapan, luego de la lluvia que se registró este 17 de mayo durante la tarde noche.

Fue personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), quienes junto a habitantes de la población, localizaron el cuerpo sin vida de Eduardo Ortiz Hernández, quien se reportó como desaparecido, el cuerpo se encontró cerca de la comunidad de San Marcial a 15 kilómetros de Totolapan.

De acuerdo a versiones de los pobladores, el hoy occiso regresaba de haber ido a pastar a sus chivos cuando fue arrastrado por la corriente de agua que generaron las lluvias, hasta el momento es la única pérdida humana que se tiene registrada producto de la fuerte precipitación que se registró el 17 de mayo.

En lo que se refiere a los trabajos que se realizan sobre la carretera federal 190, las autoridades informan que se continúan con las labores de remoción de la tierra y lodo, actualmente se está dando paso intermitente en esa zona, por lo que piden a los automovilistas manejar con precaución debido a la cantidad de lodo y piedras que hay todavía.

