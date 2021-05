Tres surfistas oaxaqueños conforman la selección nacional que buscará los boletos para Juegos Olímpicos

-La preselección de 11 deportistas la integraron cinco surfistas de Oaxaca que estuvieron dos semanas en el campamento de El Salvador

La selección mexicana de surf, que buscará los boletos para asistir a los juegos Olímpicos de Tokio 2021, quedó definida tras la lista oficial que dio a conocer la Federación Mexicana de Surf (Femexsurf) y la cual, es integrada por tres oaxaqueños, de un total de seis.

En la rama femenil, las oaxaqueñas Asaya Brusa y Summer Sívori fueron consideradas para ser parte de las tres surfistas del equipo nacional; mientras que el campeón del mundo en 2017, Jhony Corzo, estará también en busca del pase a Juegos Olímpicos, siendo así la mitad del equipo conformada por representantes de Oaxaca en un hecho que hará historia.

Los tres surfistas de Oaxaca han mostrado contar con el nivel necesario para ser parte de la selección nacional, pues aparte de contar con amplia trayectoria sobre las olas, son gente muy comprometida con su deporte y hoy tienen la oportunidad de mostrar su valía y buen nivel, en el selectivo que otorga los últimos boletos a Juegos Olímpicos.

Fueron un total de 11 los surfistas de diferentes estados del país quienes conformaron la preselección nacional, pero la Femexsurf eligió a los seis que la integrarán basándose en quienes, durante el campamento, tuvieron el mejor estado técnico y físico y que mostraron la mejor adaptación a las olas de la sede del clasificatorio, así como la disciplina, integración de grupo y actitud competitiva.

La selección de México participará en el Campeonato Mundial de Tabla Corta El Salvador 2021 (Surf City El Salvador ISA World Surfing Games), del 29 de mayo al 6 de junio, donde buscará los lugares en ambas ramas con surfistas del continente americano, por lo que el nivel que encontrarán los oaxaqueños y el resto del equipo, será alto, pues todos van con el objetivo de lograr el boleto a Tokio.

El preselectivo de 11 surfistas mexicanos, fue conformado por la Femexsurf en el mes de noviembre de 2019, y estuvieron cinco surfistas oaxaqueños, tomando en cuenta los mejores resultados en 2018 y 2019 en competencias oficiales, sus resultados históricos en competencias de representación nacional y que se comprometieran a llevar un programa riguroso rumbo a Tokio 2021.

Es la primera vez que el surf está en el programa olímpico; en este debut únicamente se competirá en tabla corta, estando disponibles siete lugares para mujeres y cinco disponibles para hombres en todo el continente.

