Respuesta inmediata del Gobierno de Tuxtepec a familias afectadas por viento y lluvia

-El Presidente Municipal junto con directores de diferentes áreas del Ayuntamiento, se trasladó a la comunidad de San Juan Bautista de Matamoros para supervisar los daños provocados

Luego de que sesionara el Consejo Municipal de Protección Civil donde se evaluaron las afectaciones que dejaron las fuertes rachas de viento y lluvia, la madrugada de este miércoles el Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez junto con directores de diferentes áreas del Ayuntamiento, se trasladó a la comunidad de San Juan Bautista de Matamoros para supervisar los daños provocados a casas habitación de esta localidad e hizo entrega de colchonetas y cobijas a las familias afectadas.

Este día continuará en recorrido en otros puntos del municipio para conocer personalmente los casos y atender las necesidades.





