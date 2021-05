Otra vez, desorganización en primer día de vacunación para personas de 50 a 59 años en Tuxtepec

-La sede del CBTIS 107 se vio abarrotada de ciudadanos que buscaron aplicarse la vacuna sin respetar horarios marcados como se dio a conocer con anticipación.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Una vez más la desorganización en la logística por parte de las autoridades de la Secretaría de Bienestar para una jornada de vacunación tuvo consecuencias en Tuxtepec; ahora las personas de 50-59 años de edad vivieron la mala experiencia de largas filas a pleno rayo de sol.

Con temperaturas que rebasaban los 40 grados, cientos de personas esperaron para ser vacunadas con la primera dosis.

Para esta jornada se establecieron dos puntos de vacunación, en las Instalaciones del Tecnológico de Tuxtepec y el CBTIS 107, en este último las personas se abarrotaron, pues fue donde citaron a más personas, lo que ocasionó desesperación y desorden.

La fila comenzó antes de las 7:00 horas a pesar de que la cita de inicio fue a las 9:00 horas; pero las dosis llegaron con más de una hora de atraso.

Para ese entonces, ya había en la fila personas de otros horarios para pasar primero, lo que comenzó a inconformar al resto de los ciudadanos, pues no se respetó el orden, ni por las mismas personas ni por las autoridades.

Esto a pesar que se han tenido experiencias anteriores con la vacunación de los adultos mayores, donde respetar el horario dio resultados favorables; aunque la Secretaría de Bienestar erró en emitir el calendario apenas con poco más de 12 horas antes de la jornada.

En la sede del CBTIS 107, se registró una afluencia de más de 500 personas en punto del medio día a rayo de sol y mostrando su inconformidad, de quienes sí llegaban a respetar el horario marcado en las listas.

En el recorrido que realizó TVBUS, intentamos obtener información por parte del personal en los accesos de los módulos, pero fue negada todo tipo de información y entrevistas.

Posteriormente se pudo observar que, en una de ellas, en el Tecnológico de Tuxtepec hubo poca afluencia de personas y se llevó a cabo con cierta normalidad.

En ese punto, se encontraba la delegada de Bienestar en la Cuenca Yesenia Barbosa, ayudando a recibir documentación, junto a diecinueve personas más.

Ahí también se negó la información a medios, quienes buscaron resolver dudas de los ciudadanos que veían la transmisión en vivo.

