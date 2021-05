Mi propósito, llevar a Tuxtepec a su máximo potencial de bienestar y desarrollo: Noé Ramírez

-Estamos muy por encima de mis adversarios gracias al apoyo y unión de la gente, lo que nos asegura el triunfo este 6 de junio.

Tuxtepec, Oaxaca.- Mi firme propósito es “llevar al municipio de Tuxtepec a su máximo potencial de bienestar y desarrollo” con la participación de todos, autoridades y pueblo, en una nueva etapa que consolidará el bienestar y progreso de los habitantes, afirmó el Candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Tuxtepec.

El aspirante a la alcaldía destacó que sus principales prioridades al tener continuidad este gobierno municipal y para que Tuxtepec alcance el desarrollo y bienestar social, lo primero que necesita es gozar de excelentes servicios de salud, mejores oportunidades y beneficios para el campo, reactivación de la economía, infraestructura urbana, rural y educación de calidad.

Finalmente, el candidato Noé Ramírez Chávez aseguró estar muy por encima de sus adversarios gracias al apoyo y unión de la gente lo que garantiza el triunfo este 6 de junio para cumplirle a la gente su compromiso de un mejor Tuxtepec.

Cabe mencionar que el candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Tuxtepec, Noé Ramírez Chávez fue recibido con porras, aplausos, vítores, con efusividad, muestras de cariño y apoyo a su candidatura en las comunidades de Buena Vista Gallardo, La Fuente Misteriosa, La Unión, Arroyo Limón y Bethania.

