Más de 3 millones de boletas se entregaron en los diez distritos electorales de Oaxaca: INE

-El Delegado del INE dijo que cada distrito recibió en promedio 340 mil boletas para ser usadas el día de la jornada electoral.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- En toda la entidad se entregarán más de 3 millones 300 mil boletas electorales, en cada uno de los diez distritos serán alrededor de 340 mil boletas que se utilizarán el día de la jornada electoral, en todo el trayecto estos documentos considerados como de seguridad nacional, van custodiados por elementos del ejército mexicano.

El Delegado del Instituto Nacional Electoral (INE) Edgar Humberto Arias Alba, informó que hasta el momento no se han presentado incidentes en el envío de las boletas, el único inconveniente fue el de usar una ruta alterna debido a las afectaciones que provocaron las lluvias en la carretera 190 a la altura de Totolapan.

Señaló que una vez que las boletas sean recibidas en cada uno de los diez consejos distritales, serán guardadas en una bodega que será sellada, la única ocasión en que se abrirá, será para contar, sellar y armar los paquetes electorales, para ser entregados a los presidentes de las mesas directivas de casilla.

Arias Alba detalló que el 31 de mayo se iniciará con la entrega de los paquetes electorales a los presidentes de las mesas directivas de casilla, para la jornada electoral del próximo seis de junio, detalló que junto a la paquetería se entregará material para cumplir con las medidas sanitarias como gel a base de alcohol y sanitizante.

