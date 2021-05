Juntos haremos el verdadero cambio en Tuxtepec: Pepe Villamil

-El candidato a Diputado Local pide el voto ciudadano que lo lleve al triunfo este 6 de junio.

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El candidato a la Diputación Local por el Distrito 02 Pepe Villamil, afirmó que se compromete en cuerpo, corazón y alma para transformar Tuxtepec, pero que para ello necesita de todos los tuxtepecanos porque juntos y de la mano van a lograr el verdadero cambio que merece está hermosa tierra que es el corazón de la Cuenca del Papaloapan y la segunda ciudad más importante del estado de Oaxaca.

El abanderado de Nueva Alianza llevó a cabo un intenso recorrido de campaña casa por casa en el fraccionamiento Casas Geo en donde ha dialogado con vecinos a quienes les dio a conocer las propuestas de Iniciativas de Ley que llevará a la Cámara de Diputados Local todas con miras a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo de los municipios y que beneficiarán prioritariamente a Tuxtepec.

“He vivido toda mi vida en Tuxtepec, conozco todos sus problemas y voy a luchar por mejorar las condiciones de vida de los tuxtepecanos” afirmó Pepe Villamil.

El candidato invitó a los habitantes de Casas Geo y de todo este Distrito 02 a votar este 6 de junio por Pepe Villamil, por el partido Nueva Alianza.

