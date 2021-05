En el “Día Mundial de las Abejas”

-Gobierno de Tuxtepec realizará el Primer Foro Apícola Municipal.

Tuxtepec, Oaxaca.- El Gobierno Municipal de Tuxtepec llevará a cabo el Primer Foro Apícola Municipal este jueves 20 de mayo en la Casa de la Cultura “Dr. Víctor Bravo Ahuja” en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde para conmemorar el Día Mundial de las Abejas, fecha que tiene como objetivo crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores, las amenazas a las que se enfrentan y el beneficio para toda la Tierra.

Esta actividad es coordinada por las Direcciones de Medio Ambiente y de Desarrollo Rural, con la participación de la Unidad Municipal de Protección Civil, 15 productores apícolas locales y estará abierto a estudiantes de diferentes instituciones educativas.

La Directora de Medio Ambiente informó que el registro para participantes iniciará a las 8:20 horas, el acto de inauguración a las 8:45 horas con la presentación de un informe sobre la Jornada de Acción por las Abejas 2021, a las 9:00 horas iniciarán las disertaciones con la presentación del tema La Administración en la Apicultura a cargo de Nancy Ramírez Sandoval.

A las 10 de la mañana continuará la Médico Veterinaria Elizabeth Bacilio López con el tema Productos de la Colmena; a las 11:20 tocará el turno al licenciado Alfredo Contreras Orozco con la conferencia Importancia de las Buenas Prácticas Apícolas, a las 13 horas (una de la tarde) continuará el ingeniero Alfredo Porcayo Pérez quien es Jefe de Ventanilla SINIIGA Oaxaca Norte con asesorías técnicas y a las 13:30 horas se realizará el concurso “Por una Colmena”.

Cabe señalar que se instalará un módulo de registro al SINIIGA y obtención de la Clave UPP para todos los apicultores que deseen hacer su registro y para ello tendrán que cumplir con los siguientes requisitos: solicitud de inscripción, copia de la credencial de elector, copia del documento que acredite la tenencia de la tierra, con excepción de los apicultores, copia de la CURP del propietario, comprobante de domicilio, para personas morales copia del RFC y Acta Constitutiva, copia de la patente de fierro o documento emitido por una autoridad competente que avale la actividad ganadera (constancia de producción pecuaria).

Para personas morales que soliciten su inscripción al Padrón Ganadero Nacional PGN, deberán llenar por cada uno de los socios que lo conforman el formato de Registro de Clave de Socios de la UPP y croquis de localización del predio.

Para los apicultores además de los requisitos anteriores también la clave de identificación (ID) del programa de la Rastreabilidad de la Miel (SENASICA) y para ganadería diversificada deberán presentar también la clave UMA expedida por SEMARNAT.

